Букмекеры оценили шансы «Торпедо» победить «Велес» в Кубке России

16 октября 2025 года пройдёт матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Торпедо» и «Велес». Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 17:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение автозаводцам. Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.55.

Шансы «Велеса» оценили в 6.30. Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.90.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу автозаводцев за 6.00.