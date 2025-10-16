«Торпедо» — «Велес»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Кубка России «Торпедо» — «Велес».

Ставка: «Торпедо» победит + тотал больше 1.5 гола за 1.92.

Исключение из РПЛ, видимо, сломало «Торпедо» психологически. Команда просто потеряла веру и надежду, что привело к ужасным результатам в Первой лиге. Она располагается на самом дне турнирной таблицы. Дмитрий Парфёнов чуть больше месяца пытался исправить ситуацию — а потом его уволили. Вернулся Олег Кононов.

«Велес» нельзя недооценивать в Кубке России. Он хоть и выступает во Второй лиге, но по характеру и самоотдаче мало в чём уступает клубам из Первой лиги. Одного похожего соперника он уже убрал с пути. Выиграл матч 1/32 финала у «Ротора» (2:1). Похвалить есть за что.

«Велес» — сравнительно молодая команда, в составе которой есть много выпускников академий клубов РПЛ. Например, молодой вратарь Илья Купцов, который помог одержать победу над «Ротором». Среди опытных игроков выделяется Ишхан Галоян, повлиявший на исход матча с волгоградцами.

Предлагаем поставить на то, что «Торпедо» выиграет у «Велеса», но через тотал больше 1.5 мяча. Это отличный момент, чтобы улучшить свою сыгранность, продемонстрировать силу и даже поставить некоторые эксперименты. Соперник непростой, с характером, и может дать достойный отпор, но смена тренера должна взбодрить автозаводцев.