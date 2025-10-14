Россия — Боливия: прогноз Константина Генича на товарищеский матч

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Россия — Боливия.

Ставка: сборная России забьёт 2–3 мяча за 1.96.

«Россия недавно сыграла в Волгограде против сборной Ирана, выиграла со счётом 2:1 и в целом фрагментарно показала очень достойный и содержательный футбол. Да, были отрезки, где иранцы нас переигрывали — очень красивый гол закатили в наши ворота, но это было несколько дней назад.

Теперь на «ВТБ-Арене» 14 октября соперником станет сборная Боливии — достаточно крепкая южноамериканская команда, которая сыграет в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира 2026 года. Боливия — команда, которая дома и на выезде выглядит совершенно по-разному. Из 20 очков в отборе к чемпионату мира боливийцы 17 набрали дома, на высокогорье. Сначала играли в Ла-Пасе, потом переехали на другой стадион, который расположен еще выше — примерно на 500 метров выше уровня моря, чем прежний, добавив к тем 3600 метрам, что в Ла-Пасе. На высоте более 4000 метров Боливия даже умудрилась обыграть Бразилию у себя дома.

Да, Боливия недавно выиграла товарищеский матч у Иордании 1:0. Играли в Стамбуле, с той самой сборной, которая месяц назад доставила немало неприятностей команде России. Тогда сыграли вничью, но наши чуть-чуть недодавили, хотя могли и выиграть. Сейчас домашний матч в непростых условиях: погода в столице испортилась, накрапывает дождь, дует неприятный ветер. Значит, нужно двигаться быстрее, мяч должен ходить быстрее, и важно предложить сопернику что-то интересное.

Состав у Валерия Карпина на этот матч будет несколько иным и отличаться от того, что мы видели против Ирана. В атаке сборная России выглядит неплохо. Боливия — крепкая команда с интересными исполнителями. Есть нападающий Мигелита, который в отборе к чемпионату мира совсем немного уступил Месси в списке бомбардиров. Есть и защитники, знакомые по нашему чемпионату из «Акрона». В целом Боливия — типичная южноамериканская команда, против которой дома наши должны справляться.

Мой прогноз на матч Россия — Боливия: сборная России забьёт 2–3 мяча», — приводит слова Генича «РБ Спорт».