Россия — Боливия: прогноз Павла Погребняка на матч в Москве

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Россия — Боливия.

Ставка: ТБ 3.5 за 2.34.

«Продолжается беспроигрышная серия сборной России. Команда показывает яркий атакующий футбол, и большинство матчей заканчивается с разгромным счётом. Также в действии увидим звёзд РПЛ — Кисляка и Батракова, на которых болельщики будут обращать больше внимания, чем на остальных.

Защитникам тоже нужно отдать должное — сборная пропускает в среднем меньше одного мяча за игру. Статистика потрясающая.

Но Боливия выглядит поинтереснее, чем многие соперники. Как раз поговорим о гостях: Боливия — команда, которая может удивить. Недавно обыграла Бразилию 1:0, а затем проиграла Колумбии 0:3. После антисенсации сотворила сенсацию. Думаю, если на эту игру сборная приедет в полном составе, нас ждет горячий матч.

Моя ставка — тотал больше 3,5», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».