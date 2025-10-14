Россия — Боливия: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч 14 октября

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия – Боливия.

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Наша футбольная команда сыграет против южноамериканской сборной — Боливии на стадионе «Динамо», который уже стал домашней ареной для сборной России. Матч состоится во вторник и начнётся в 20:00.

Давно мы с таким соперником не играли. Пусть это не самая сильная сборная, но в её рядах много техничных и ярких футболистов. Я думаю, будет весёлая игра. В отличие от официальных матчей Боливии на её континенте, где обычно мало голов, здесь результат отходит уже на второй план. Полагаю, что боливийцы будут играть в атакующий футбол. Но мы играем дома, и мотивация нашей команды гораздо выше. Поэтому, полагаю, сборная России победит. Но, повторюсь, я жду в этом матче много забитых голов.

Итак, мои прогнозы на игру. Первый прогноз — обе команды забьют. Россия забьёт больше 2.5 гола — второй прогноз. Тотал матча больше 3.5 гола — третий прогноз. И четвёртый прогноз — сборная России забьёт в обоих таймах», — приводит слова Мора «РБ Спорт».