Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Боливия: прогноз Семёна Зигаева на игру в Москве 13 октября

Россия — Боливия: прогноз Семёна Зигаева на игру в Москве 13 октября
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Россия — Боливия.

Ставка: победа России и ТБ 2.5 за 1.70.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
14 октября 2025, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Боливия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная России продолжает серию товарищеских матчей, и несколько дней назад команда Валерия Карпина на своём поле принимала сборную Ирана в Волгограде. В середине первого тайма нашу команду вперёд вывел Дмитрий Воробьёв, забивший свой дебютный мяч за сборную России. Так и ушли на перерыв при счёте 1:0, но буквально с началом второго тайма иранцы счёт сравняли. И всё же наша команда одержала победу, а другой игрок «Локомотива» Алексей Батраков забил и принёс успех России.

Сборная Боливии последний раз участвовала в чемпионатах мира в далёком 1994 году, тогда первенство планеты впервые состоялось в США. Следующим летом главный футбольный турнир также пройдет в Штатах, а ещё в Канаде и Мексике. Перед последним туром отборочного цикла в Южной Америке Венесуэла опережала Боливию, но неудача венесуэльцев с Колумбией вкупе с победой над Бразилией боливийцев позволила последним финишировать на седьмой строчке. Теперь Боливии предстоят стыки за ещё одну путёвку.

Если для нашей сборной эта встреча — лишь ещё одна игра в череде товарищеских матчей, для Боливии ближайший матч — часть подготовки к стыкам. Россия играет дома и перед своей публикой обязана обыгрывать одного из аутсайдеров Южной Америки», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Матч Россия — Боливия и подвиги Овечкина в НХЛ: ставки на спорт 14 октября
Матч Россия — Боливия и подвиги Овечкина в НХЛ: ставки на спорт 14 октября
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android