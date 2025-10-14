Россия — Боливия: прогноз Семёна Зигаева на игру в Москве 13 октября

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Россия — Боливия.

Ставка: победа России и ТБ 2.5 за 1.70.

«Сборная России продолжает серию товарищеских матчей, и несколько дней назад команда Валерия Карпина на своём поле принимала сборную Ирана в Волгограде. В середине первого тайма нашу команду вперёд вывел Дмитрий Воробьёв, забивший свой дебютный мяч за сборную России. Так и ушли на перерыв при счёте 1:0, но буквально с началом второго тайма иранцы счёт сравняли. И всё же наша команда одержала победу, а другой игрок «Локомотива» Алексей Батраков забил и принёс успех России.

Сборная Боливии последний раз участвовала в чемпионатах мира в далёком 1994 году, тогда первенство планеты впервые состоялось в США. Следующим летом главный футбольный турнир также пройдет в Штатах, а ещё в Канаде и Мексике. Перед последним туром отборочного цикла в Южной Америке Венесуэла опережала Боливию, но неудача венесуэльцев с Колумбией вкупе с победой над Бразилией боливийцев позволила последним финишировать на седьмой строчке. Теперь Боливии предстоят стыки за ещё одну путёвку.

Если для нашей сборной эта встреча — лишь ещё одна игра в череде товарищеских матчей, для Боливии ближайший матч — часть подготовки к стыкам. Россия играет дома и перед своей публикой обязана обыгрывать одного из аутсайдеров Южной Америки», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».