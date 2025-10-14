Россия — Боливия: ставки и коэффициенты на товарищеский матч 14 октября

Россия подходит к очередной товарищеской встрече на хорошем ходу. На днях обыгран Иран со счётом 2:1, решающим стал дальний выстрел Алексея Батракова, а голкипер Матвей Сафонов довольно уверенно руководил обороной. Товарищеский матч со сборной Боливии пройдёт 14 октября в Москве на «ВТБ Арене». Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.28, что приблизительно составляет 78% вероятности. Ничья идёт за 5.80, а победа сборной Боливии оценивается в 10.00.
Вместе с тем аналитики ждут результативный футбол. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57. Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.90. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.
- 14 октября 2025
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:34
-
11:30
-
11:15
-
11:00
-
10:56
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:11
- 13 октября 2025
-
19:00
-
18:30
-
18:13
-
18:00
-
17:48
-
17:00
-
16:27
-
16:00
-
15:12
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:46
-
11:00
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
06:45
- 12 октября 2025
-
19:00
-
18:00