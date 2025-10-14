Скидки
Россия — Боливия: 3 фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч сборной

14 октября сборная России примет в товарищеском матче команду Боливии. Стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 20:00 мск. Все новые клиенты БЕТСИТИ могут получить приветственный фрибет до 1500 рублей. Для этого необходимо:

1. Пройти полную идентификацию за 30 дней после регистрации

2. Получить фрибет и 3 попытки на отыгрыш и поставить бонус ординаром кф до 3.00

Последнее поражение сборной России случилось 11 сентября 2023 года в товарищеском матче с национальной командой Египта до 23 лет. Тогда коллектив Валерия Карпина уступил со счётом 1:2. С тех пор национальная команда ни разу не проиграла. Беспроигрышная серия составляет уже 16 матчей подряд. Разница забитых и пропущенных мячей на этом отрезке впечатляет — 58:7.

Этой осенью российская сборная провела три контрольные встречи. В сентябре подопечные Карпина дома разошлись миром с Иорданией (0:0) и разгромили на выезде Катар (4:1). 10 октября россияне приняли команду Ирана. Иранцы уже отобрались на ЧМ-2026 и занимают 21-е место в рейтинге ФИФА. Однако Россия удержала победу (2:1) благодаря голам Дмитрия Воробьёва и Алексея Батракова.

Боливия расположилась на 78-й строчке рейтинга ФИФА. В отборочной группе к чемпионату мира боливийцы заняли седьмое место и сыграют за право выступать на мировом первенстве в стыках. В последнем на данный момент матче сборная Боливии со счётом 1:0 одолела Иорданию в рамках товарищеской встречи.

В 2025 году сборная России проведёт ещё два матча. 12 ноября команда Карпина дома примет Перу, а 15 ноября сразится на своём поле с Чили.

