Испания — Болгария: прогноз Романа Гутцайта на матч отбора ЧМ-2026

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Испания — Болгария.

Ставка: ТМ 4.5 за 1.97.

«Продолжается отбор на чемпионат мира, который пройдёт следующим летом в США, Канаде и Мексике. Сейчас речь идет о европейской квалификации: Испания в Вальядолиде принимает Болгарию, с которой уже встречалась ранее. Тогда испанцы уверенно победили на выезде со счётом 3:0. После этого болгары потерпели ещё два поражения — 0:3 от Грузии в гостях и 1:6 от Турции дома. Болгария занимает последнее место в группе с одним забитым мячом в трёх матчах.

Испанцы, напротив, выглядят убедительно: три победы, 11 забитых и ноль пропущенных мячей. Совсем недавно они обыграли Грузию со счётом 2:0 — не слишком крупно, но по игре без вопросов. Теперь их ждёт домашний матч, в котором «Красная фурия» является абсолютным фаворитом. Играет свою роль и то, что сразу после игры футболисты разъезжаются по клубам, а впереди насыщенный календарь: национальные чемпионаты и еврокубки.

В такой ситуации команда вряд ли будет устраивать феерию и добивать соперника, как это сделала Турция. Четвёртая победа в четырёх матчах выглядит вполне ожидаемо, но, скорее, сценарий будет похож на первый матч между этими сборными — Испания быстро забьёт, решит вопрос по результату и спокойно доведёт встречу до победы. Поэтому предположу, что сверхрезультативную игру мы вряд ли увидим», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

