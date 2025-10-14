Скидки
Испания — Болгария: прогноз Константина Генича на матч в Вальядолиде

Испания — Болгария: прогноз Константина Генича на матч в Вальядолиде
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Испания — Болгария.

Ставка: четыре-шесть голов в матче за 1.86.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Испания
Не начался
Болгария
«Сборная Испании сыграет домашний матч против сборной Болгарии. Здесь предельно всё понятно, предельно ясно. Испанцы явные фавориты. То, что не залетело в ворота сборной Грузии в предыдущем матче, может вполне залететь в ворота болгарской национальной команды. С Грузией даже пенальти не реализовали.

Месяц назад команды играли в Болгарии, и испанцы выиграли уверенно 3:0, забив все три мяча в первом тайме, во втором просто дурака валяли. Думаю, что здесь, в домашнем матче, испанцы, наверное, себе нечто подобное не позволят. Пока Испания ни одного мяча ещё не пропустила.

Матч пройдёт в Вальядолиде на стадионе «Мунисипаль Хосе Соррилья». Испанцы вообще любят колесить по своей стране, играть на разных стадионах. Думаю, здесь при том выборе, что есть в букмекерских линиях, сложно найти на какую-то фору на победу сборной Испании, чтобы был адекватный коэффициент. Рассмотреть вариант победы Испании всухую? Тоже оценивается очень скромно. Поэтому нашёл вариант «четыре-шесть забитых мячей в матче». Меньше четырёх точно быть не должно, больше шести — вряд ли. Поэтому четыре-шесть забитых мячей за 1.86», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

