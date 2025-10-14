Скидки
Турция — Грузия: прогноз Константина Генича на игру квалификации чемпионата мира

Турция — Грузия: прогноз Константина Генича на игру квалификации чемпионата мира
Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Турция — Грузия.

Ставка: обе забьют за 1.75.

ЧМ-2026 — Европа . Группа E. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Турция
Не начался
Грузия
«Сумасшедший матч нас ждёт в Турции: сборные Турции и Грузии сыграют между собой, это матч группы Е, где явным фаворитом и явным лидером является сборная Испании, которая идёт пока без потерь. Турция и Грузия уже играли в этом отборе в Тбилиси, там была победа турецкой сборной со счётом 3:2, причём вели 3:0 турки, достаточно уверенно вели, но два мяча во втором тайме от сборной Грузии пропустили.

Сейчас грузины попали под раздачу в Испании, практически ничего не сумели создать впереди. Повезло, что пропустили только два мяча. А Турция порезвилась с Болгарией, забив 6 мячей, причем 5 из них Турция забила во втором тайме. А героем матча, конечно, стал Кенан Йылдыз, забивший два мяча, хорош был и Арда Гюлер. И вообще, Турция сыграла хорошую, качественную игру, а теперь домашний матч против Грузии.

Обе забьют за 1,75 в этом матче, потому что Грузия точно не будет играть так, как играла с Испанией, просто турки больше позволяют. И группа атаки сборной Грузии наверняка какие-то проблемы не самой надёжной обороне сборной Турции доставит. Всё-таки турки и от болгар пропустили, от той же Грузии два пропустили, а еще шесть от Испании. Я думаю, что здесь голы должны быть, поэтому обе забьют. И в предыдущих матчах между этими командами этот вариант доезжал. Почему бы и не попробовать ещё раз сыграть именно обе забьют за 1,75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

