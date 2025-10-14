Италия — Израиль: прогноз Константина Генича на встречу отбора ЧМ-2026

Комментатор Константин Генич дал прогноз на отборочный матч чемпионата мира Италия — Израиль.

Ставка: победа Италии с форой (-2) за 1.90.

«Продолжается отбор на чемпионат мира в европейской квалификации. И сборная Италии у себя дома на стадионе «Фриули» в Удине сыграет со сборной Израиля. Играют второе и третье места в группе I. Здесь пока без проблем идёт сборная Норвегии с 18 очками. И итальянцам, чтобы побороться за первое место в группе, надо побеждать сейчас Израиль и ждать уже ноябрьской паузы, когда она сыграет домашний матч с Норвегией. Там Италия постарается взять реванш за крупное поражение в гостях.

Итальянцы в последних играх неплохо выглядят, одержали четыре победы подряд под руководством Гаттузо, но очень много пропускают. В последних двух матчах итальянцы пропустили пять мячей — четыре от Израиля и ещё один курьёзнейший гол от Эстонии в последней встрече после ошибки Доннаруммы. Думаю, если таких ошибок Италия допускать не будет, конечно, такой голевой феерии, как месяц назад в Венгрии с тем же Израилем, Италия не допустит. Итальянцы всё-таки играют дома, надо своих болельщиков порадовать.

Израиль после крупного поражения от Норвегии (0:5) вряд ли сумеет собраться. В последних двух матчах Израиль пропустил достаточно много — 10 мячей от Италии и Норвегии. Поэтому здесь мой выбор — победа Италии с форой (-2) за 1.90. И мне кажется, Италия в этом матче не пропустит. Доннарумма приучил нас к тому, что в двух матчах подряд он ошибки не допускает. Два прогноза бы рассмотрел: победа Италии с (-2) за 1.9 и победа всухую за «двойку», — приводит слова Генича «РБ Спорт».