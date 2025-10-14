Латвия — Англия: прогноз Константина Генича на матч отбора чемпионата мира в Риге

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Латвия — Англия.

Ставка: 0:1, 0:2 или 0:3 за 2.16.

«Сборная Латвии у себя дома в Риге сыграет против сборной Англии, с командой, которая не пропустила ни одного мяча. Пять матчей Англия провела — пять побед. Тут всё понятно. В этой группе, где также Албания, Сербия, Латвия, Андорра, у англичан проблем быть не должно. Этих проблем у команды Тухеля на данный момент и нет. Думаю, что Англия продолжит свой уверенный путь и опять не пропустит. Но вряд ли будет такое изобилие мячей, как в последней встрече против сербов, когда выиграли 5:0 на выезде.

Над Латвией домашняя победа была со счётом 3:0. Нечто подобное стоит ждать и здесь. Своих соперников, кроме Сербии, Англия обыгрывала — 2:0, 1:0, 3:0, 2:0. Мне кажется, хороший вариант здесь — рассмотреть мультисчёт, то есть победа англичан 1:0, 2:0 или 3:0 за коэффициент 2.16. Думаю, больше Англия вряд ли забьёт, при этом, скорее всего, не пропустит», — приводит слова Генича «РБ Спорт».