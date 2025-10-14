Ирландия — Армения: прогноз Кирилла Полякова на квалификационный матч ЧМ-2026

Телеведущий Кирилл Поляков дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Ирландия — Армения.

Ставка: обе забьют за 2.11.

«Сборная Ирландии проводит не лучший отрезок в отборе и находится на последнем месте в группе, набрав лишь одно очко и не выиграв ни одного матча в квалификации. Тем не менее, у команды Хеймира Хадльгримссона боевой характер, с Португалией (0:1) держались до последнего и пропустили единственный гол только на 91-й минуте. Для ирландцев этот матч — последний шанс реабилитироваться и побороться за выход в стыковые матчи.

Сборная Армении располагается на третьем месте с тремя очками, одной из ключевых проблем команды является нестабильная игра в гостях. Армяне проиграли три своих последних выездных матча в квалификации с общим счётом 2:9. Учитывая турнирную ситуацию и шаткое положение обеих команд, думаю, что футбол будет открытым. Поэтому возьму «обе забьют», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».