Португалия — Венгрия: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации чемпионата мира

Португалия — Венгрия: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации чемпионата мира
Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Португалия — Венгрия.

Ставка: победа Португалии и ТМ 4.5 за 1.82.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 4-й тур
14 октября 2025, вторник. 21:45 МСК
Португалия
Не начался
Венгрия
«Сборная Португалии этим летом второй раз в своей истории стала триумфатором Лиги наций. Но долго праздновать было некогда, впереди их ждал отбор на чемпионат мира следующего года. Стартовали португальцы мощно, отгрузив пять мячей в ворота Армении в Ереване. Дальше был непростой матч в Будапеште, где гости смогли лишь в концовке вырвать победу. Несколько дней назад португальцы принимали Ирландию, несмотря на промах Криштиану Роналду с пенальти, всё же забрали три очка, забив в компенсированное время.

Венгрия в Лиге наций играла в элитном дивизионе, но опередить смогла лишь Боснию и Герцеговину, отпустив далеко вперёд Германию и Нидерланды. Третье место, участие в стыках и два поражения от Турции отправили венгров в дивизион B. Дальше стартовал отбор к чемпионату мира, в первом туре Венгрия ездила в Дублин и вела в два мяча, но удаление позволило хозяевам вырвать ничью. Про поражение от Португалии говорил ранее, а несколько дней назад венгры обыграли дома Армению 2:0 и вышли на вторую строчку.

Португалия играет дома и в случае победы на 99% гарантирует себе первую строчку, а с ней и путёвку на чемпионат мира. Для венгров этот матч важен, но игры с прямыми конкурентами за вторую позицию важнее. Да и в пять голов, как в первом матче, верю с трудом», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

