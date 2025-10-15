«Локомотив» — ЦСКА: стал известен фаворит матча КХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

15 октября, «Арена-2000», Ярославль. «Локомотив» Боба Хартли принимает московский ЦСКА Игоря Никитина. Нынешний тренер гостей сыграет против бывшего клуба, с которым взял Кубок Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 4.20, а победа ЦСКА по итогам трёх периодов оценивается в 3.10.

Вместе с тем аналитики осторожно смотрят на тоталы. Тотал меньше 5 шайб идёт за 1.80, а тотал больше 5 шайб — за 1.95.

Если команды забросят минимум по два гола, сыграет коэффициент 1.80 (более 55% вероятности). Проверить буллит в основное время можно за 6.00.