Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — ЦСКА: стал известен фаворит матча КХЛ

«Локомотив» — ЦСКА: стал известен фаворит матча КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

15 октября, «Арена-2000», Ярославль. «Локомотив» Боба Хартли принимает московский ЦСКА Игоря Никитина. Нынешний тренер гостей сыграет против бывшего клуба, с которым взял Кубок Гагарина. Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

Материалы по теме
«Арсенал» — «Сокол». Обидчикам Фёдора Смолова нечего ловить в Туле
«Арсенал» — «Сокол». Обидчикам Фёдора Смолова нечего ловить в Туле

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.10, что приблизительно составляет 47% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 4.20, а победа ЦСКА по итогам трёх периодов оценивается в 3.10.

Вместе с тем аналитики осторожно смотрят на тоталы. Тотал меньше 5 шайб идёт за 1.80, а тотал больше 5 шайб — за 1.95.

Если команды забросят минимум по два гола, сыграет коэффициент 1.80 (более 55% вероятности). Проверить буллит в основное время можно за 6.00.

Материалы по теме
«Енисей» — «Уфа». Андрей Тихонов восстановит справедливость
«Енисей» — «Уфа». Андрей Тихонов восстановит справедливость
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android