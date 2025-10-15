«Локомотив» — ЦСКА: прогноз на матч в Ярославле

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: «Локомотив» победит за 2.10.

У «Локомотива» есть серия качественных матчей с топами. Например, 4:2 со СКА. При этом осечка с «Трактором» — скорее вопрос реализации большинства, чем провал по игре. Плюс есть свежий очный фактор: в сентябре железнодорожники выиграли в Москве у ЦСКА со счётом 5:1, разобрав оборону армейцев.

Контекст тренеров — тоже фактор, на который стоит обратить внимание. Боб Хартли умеет сушить концовки при минимальном перевесе, а Игорь Никитин — перестраивать давление своей команды по ходу встречи. Однако запас вариантов в гостях обычно меньше. На дистанции матча это даёт Ярославлю шанс ускорить второй период и закрыть игру в третьем.

В итоге прогнозируем, что «Локомотив» обыграет ЦСКА за счёт более цельной структуры и домашнего преимущества. Возможный сценарий — победа с небольшим перевесом. Армейцы наверняка захотят отомстить, да и результаты надо улучшать — команда идёт вне топ-8 Запада. Однако в Ярославле король только один — «Локомотив». Шесть встреч, шесть побед, четыре из которых — в основное время. Такого в лиге нет ни у кого.