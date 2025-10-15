СКА — «Нефтехимик»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Нефтехимик».

Ставка: СКА победит за 1.76.

Этот матч должен быть на слуху. Армейцы прервали серию неудач, хотя победа над «Автомобилистом» пришла со скандалом. КХЛ признала победную шайбу ошибочно засчитанной. Это история подогреет нерв матча и мотивацию хозяев оправдать свою силу.

Форма петербуржцев всё ещё хромает. В октябре у них лишь одна победа, выходят тяжёлые концовки. У нижнекамцев, впрочем, серия из пяти поражений. Крупно уступили «Амуру», затем споткнулись о «Сибирь» — проиграли по буллитам. Плюс оборону штормит после травмы Максима Федотова — ротация стала короче, а свой пятак страдает.

Сценарий тянет к перевесу хозяев на таком фоне. СКА дольше держит шайбу в зоне и сильнее давит на сменах, поскольку глубина и качество состава выше. Да и победа есть победа, наверняка вдохновит. А вот «Нефтехимик» въезжает в этот матч после тяжёлой серии. Прогнозируем победу СКА в основное время.