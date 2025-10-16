Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Факел» — «Урал»: определены шансы команд в Кубке России

«Факел» — «Урал»: определены шансы команд в Кубке России
Комментарии

16 октября 2025 года пройдёт матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Факел» и «Урал». Встреча состоится на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 17:30 мск.

Хозяева уже проигрывали екатеринбуржцам в Первой лиге, но с Игорем Шалимовым. Теперь ими руководит Олег Василенко.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение воронежцам. Поставить на победу «Факела» можно с коэффициентом 2.65. Шансы «Урала» оценили в 2.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.10.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android