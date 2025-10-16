«Факел» — «Урал»: определены шансы команд в Кубке России

16 октября 2025 года пройдёт матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Факел» и «Урал». Встреча состоится на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 17:30 мск.

Хозяева уже проигрывали екатеринбуржцам в Первой лиге, но с Игорем Шалимовым. Теперь ими руководит Олег Василенко.

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение воронежцам. Поставить на победу «Факела» можно с коэффициентом 2.65. Шансы «Урала» оценили в 2.85. Ничья идёт с коэффициентом 3.10.

По мнению экспертов, встреча вряд ли получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.