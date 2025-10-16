«Факел» — «Урал»: назван самый вероятный счёт

16 октября 2025 года пройдёт матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Факел» и «Урал». Встреча состоится на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 17:30 мск.

Поставить на победу «Факела» можно с коэффициентом 2.65. Шансы «Урала» оценили в 2.85. Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 3.10.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.57. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 по исходу основного времени матча (5.50). Следом идёт нулевая ничья (6.50), а также победа «Факела» со счётом 1:0 (7.00).