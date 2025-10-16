Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Факел» — «Урал»: прогноз на матч в Воронеже

«Факел» — «Урал»: прогноз на матч в Воронеже
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на игру Кубка России «Факел» — «Урал».

Ставка: проход «Урала» за 1.90.

Материалы по теме
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем
Эксклюзив
«Ставки — это уже не только спорт». Интервью с CEO PARI Русланом Медведем

«Факел» по-прежнему не может выиграть с преимуществом более чем в один мяч. Он победил в матчах с «Волгой» (2:1) и «Шинником» (1:0). Зато тренер вернул команду на первое место, а это важно. Василенко не самый большой специалист по Кубку России. В трёх последних сезонах в разных клубах, в том числе в воронежском, выбывал на ранних стадиях.

Команда из Екатеринбурга проиграла две последние встречи в Первой лиге. Уступила «СКА-Хабаровск» (1:2) и «КАМАЗу» (1:5). Последний результат не укладывается в голове. Мало кто ожидал, что соперник из Набережных Челнов будет настолько лучше в плане результативности. Центральный нападающий Мартин Секулич загубил немало моментов.

Но «Урал» продолжает держаться за него, даже несмотря на то что форвард не может забить на протяжении пяти встреч. В прошлом матче Кубка России команда выиграла с трудом у ПСК из станицы Динской (2:1). Ромащенко провёл частичную ротацию, однако результат всё равно слабоват. Соперник ведь из любительской лиги.

Екатеринбуржцы – одни из самых результативных в Первой лиге, но периодически испытывают трудности с реализацией. Нет футболиста, который забивал бы постоянно, став лидером нападения. Предлагаем поставить на проход «Урала» в следующий этап Пути регионов Кубка России. Неудачи Василенко в этом турнире не закончатся.

Материалы по теме
Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!
Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android