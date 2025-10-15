Скидки
«Адмирал» — «Лада»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ

«Адмирал» — «Лада»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Адмирал» — «Лада».

Ставка: победа «Адмирала» за 1.79.

«У «Адмирала» была необычайная пауза в календаре — с момента прошлой встречи команды прошло 10 дней. Вряд ли главный тренер Леонид Тамбиев доволен этим — игровой тонус в таких ситуациях страдает. Тем более перед паузой «Адмирал» набрал отличный ход, обыграв в гостях поочерёдно «Сочи» и «Ладу». За время без игры дальневосточный клуб успел усилиться, подписав защитника Руслана Педана. При этом в «Адмирале» не собираются ни с кем расставаться.

«Лада» потихоньку выправляет своё положение, а подписание опытных нападающих Сергея Шумакова и Георгия Белоусова должно помочь прибавить в атаке — игру в обороне новый главный тренер Павел Десятков наладил. Белоусов получит 12 миллионов рублей до конца сезона, Шумаков — 5, так что риски для «Лады» минимальные. Впрочем, можно не сомневаться, что изменения в составе команды ещё будут — некоторые игроки тольяттинцев откровенно выпадают.

По игре на выезде «Лада» абсолютно худшая в Западной конференции: в пяти матчах тольяттинцы набрали всего два очка. Вряд ли будет просто команде Павла Десяткова и во Владивостоке — к тому же новички Шумаков и Белоусов остались набирать форму в Тольятти», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

