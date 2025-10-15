«Локомотив» — ЦСКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Ярославле

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 5 за 1.95.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 октября 2025, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Встречи «Локомотив» — ЦСКА явно являются одними из самых интригующих, особенно в Ярославле. Обе команды — гранды КХЛ, но сейчас переживают не самый стабильный период.

«Локомотив» под руководством Боба Хартли пока ищет баланс после чемпионского сезона. Несмотря на пятиматчевую победную серию в сентябре, стабильности нет — ярославцы чередуют яркие игры с неожиданными провалами. В последних турах ситуация ухудшилась: поражение от «Трактора» со счётом 1:3 и очень болезненный матч против «Северстали» с 3:4, где команда пропустила четыре безответные шайбы уже к концу второго периода. Да, «Локомотив» сумел вернуться в игру и сократить отставание, но ошибок было слишком много. Команда пока не может вернуть ту уверенность, которая позволяла им доминировать в прошлом сезоне.

ЦСКА под руководством Игоря Никитина также переживает непростые времена. Команда только собирается по кирпичикам, и пока результаты оставляют желать лучшего — 6 побед в 14 матчах. Сам тренер на пресс-конференциях откровенно признаёт, что оборона действует не лучшим образом, при этом Никитин продолжает искать внутренние резервы: клуб не планирует усиливаться извне и делает ставку на молодых игроков. Пока что проблемы тянутся и к вратарской линии: ни Мартин, ни Гамзин не дают необходимой стабильности. Очевидно, что тренеру нужно время, чтобы перестроить игру и вернуть тот хоккей, за который ЦСКА всегда ценили, — мощный и дисциплинированный.

Чего я жду от матча? Встреча двух команд, которые сейчас находятся в поиске себя, вратари и оборона не самые надёжные в последнее время, так что вероятны голы», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».