«Локомотив» — ЦСКА: ставка Дарьи Мироновой на игру КХЛ

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — ЦСКА.

Ставка: победа «Локомотива» в матче за 1.67.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 октября 2025, среда. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Большое возвращение Игоря Никитина в Ярославль. Благодаря его усердию и тренерскому штабу город впервые в своей хоккейной истории КХЛ обрёл чемпиона.

Несмотря на то что «Локомотив» по-прежнему возглавляет турнирную таблицу Запада с 20 очками в 15 играх и с разностью шайб 48:33, у команды прослеживается неприятный тренд — шесть поражений в девяти гостевых встречах. Хорошая новость — эта игра пройдёт в Ярославле. Дома «Локомотив» надёжнее — успех во всех шести матчах, два из них завершились за пределами основного времени (3:2 в ОТ с «Автомобилистом» и 2:1 Б – с «Трактором»). Хозяевам важны контроль и игра по счёту в своих стенах.

А вот с армейцами всё сложнее: в активе два домашних поражения подряд в одну шайбу и три из четырёх – в серии. Дела ЦСКА не такие радужные: девятое место на Западе, 14 очков в 14 играх с разностью шайб 40:41. На данный момент коллективу сложно что-то предложить оппоненту, хотя Никитин знает все слабые места игроков противника, да и схемы Боба Хартли ему знакомы.

Соперники встречались в Москве, и это был тот редкий случай, когда «Локомотив» уверенно выиграл на выезде 5:1. Единственную шайбу в большинстве забросил Денис Гурьянов в первом периоде. У гостей авторами голов стали пять разных хоккеистов, что подчёркивает разнообразие состава.

ЦСКА будет очень сложно играть на выезде именно сейчас. «Локомотив» захочет показать лучшие стороны бывшему наставнику, а вратарская бригада и линия обороны у гостей — не самые сильные их стороны на старте чемпионата. Армейцы в командировках уступили четыре раза из шести. Гостям придётся не просто пробивать защиту ярославцев, но каким-то образом ещё и искать счастья в атаке. Игра хозяев на данном отрезке более системна и налажена», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».