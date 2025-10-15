СКА — «Нефтехимик»: прогноз Алексея Гасилина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Нефтехимик».

Ставка: победа «Нефтехимика» за 4.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 15 октября 2025, среда. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

«СКА остаётся фаворитом практически любого домашнего матча. Но сейчас команда не играет на все 100%. У армейцев были пять поражений подряд. Да и последняя прервавшая эту серию победа над «Автомобилистом» досталась только благодаря ошибке видеоарбитра, которого отстранили от судейства в лиге пожизненно. Против такого ослабленного СКА у «Нефтехимика» точно есть шансы даже замахнуться на победу. К тому же нижнекамцы уже обыгрывали питерцев в феврале — 4:3. Ставка рискованная, но имеет основания», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».