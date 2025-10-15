Скидки
СКА — «Нефтехимик»: прогноз Артура Хайруллина на игру КХЛ 15 октября

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Нефтехимик».

Ставка: ТМ 5 за 2.24.

Фонбет Чемпионат КХЛ
15 октября 2025, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
«СКА наконец-то прервал пятиматчевую серию поражений, обыграв дома «Автомобилист» (2:1). Но достаточно уверенная игра армейцев осталась в тени громкого скандала — победная шайба влетела в ворота гостей с внешней стороны сквозь дыру в сетке, а никто этого не заметил.

Вернулся в состав СКА Николай Голдобин, а вот Рокко Гримальди из него выпал. Американец «привёз» в ворота армейцев решающий гол в овертайме матча в Екатеринбурге, но его проблемы не только в том, что без шайбы Гримальди играть совсем не умеет. Кажется, Рокко думал, что в КХЛ будет обводить соперников, как кегли, однако уровень сопротивления в лиге очень приличный. В пяти последних встречах Гримальди не набрал ни одного очка при показателе полезности «-6» — цифры говорят сами за себя. Для игрока с зарплатой в 92 млн рублей в год американский нападающий проваливается, но шансы у него ещё будут.

«Нефтехимик» после удачного старта заглох, проиграв все пять домашних матчей. Причём ладно бы соперники были топовые, но поражения от прямых конкурентов за место в плей-офф «Сибири» и «Амура» были очень обидными. В последних встречах нижнекамцы действуют не слишком результативно, да и у армейцев с атакой не всё в порядке», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Экспресс на КХЛ: Никитин против «Локомотива», СКА после скандальной победы
