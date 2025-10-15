Скидки
«Сент-Луис» — «Чикаго»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Комментарии

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Чикаго».

Ставка: тотал «Сент-Луиса» больше 3 за 1.65.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 октября 2025, четверг. 04:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Не начался
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
«Сент-Луис» после оглушительного поражения от «Миннесоты» (0:5) в стартовом матче сезона быстро пришёл в себя и выдал две отличные встречи. Сначала на выезде «блюзмены» обыграли «Калгари» (4:2), а затем оказались сильнее «Ванкувера» (5:2).

«Чикаго» лишь в прошлом матче прервал серию из трёх игр, в которых «Блэкхоукс» пропускали минимум три шайбы. Оборона остаётся одной из главных проблем «ястребов». В прошлом сезоне в каждом матче «Сент-Луис» забрасывал «Чикаго» минимум по четыре шайбы.

Моя ставка: ИТБ1 (3) с коэффициентом 1.65», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

