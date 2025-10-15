«Детройт» — «Флорида»: прогноз Николая Чегорского на игру НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Флорида».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.82.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 октября 2025, четверг. 02:00 МСК Детройт Ред Уингз Детройт Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

«Детройт» быстро оправился после крупного поражения в стартовой встрече от «Монреаля» (1:5) и дважды обыграл «Торонто» (6:3 дома и 3:2 – в гостях). Эти победы получились разными. На своём льду «Ред Уингз» доминировали и по моментам, и по броскам. На выезде «Детройт» держался весь матч благодаря блестящей игре Кэма Тальбо и нанёс решающий удар в самом конце основного времени.

«Флорида» после трёх домашних побед подряд крупно уступила в первой выездной игре сезона «Филадельфии» (2:5). Стоит отметить, что «Пантерз» в последнее время проводят очень результативные матчи. В двух прошлых встречах оба раза пробивался ТБ (6.5) шайбы.

Мой прогноз: ТБ (5.5) с коэффициентом 1.82», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».