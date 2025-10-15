«Детройт» — «Флорида»: прогноз Николая Чегорского на игру НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Детройт» — «Флорида».
Ставка: ТБ 5.5 за 1.82.
«Детройт» быстро оправился после крупного поражения в стартовой встрече от «Монреаля» (1:5) и дважды обыграл «Торонто» (6:3 дома и 3:2 – в гостях). Эти победы получились разными. На своём льду «Ред Уингз» доминировали и по моментам, и по броскам. На выезде «Детройт» держался весь матч благодаря блестящей игре Кэма Тальбо и нанёс решающий удар в самом конце основного времени.
«Флорида» после трёх домашних побед подряд крупно уступила в первой выездной игре сезона «Филадельфии» (2:5). Стоит отметить, что «Пантерз» в последнее время проводят очень результативные матчи. В двух прошлых встречах оба раза пробивался ТБ (6.5) шайбы.
Мой прогноз: ТБ (5.5) с коэффициентом 1.82», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».
- 15 октября 2025
-
17:00
-
16:00
-
15:33
-
15:00
-
14:00
-
13:49
-
13:00
-
12:12
-
12:00
-
11:00
-
10:52
-
10:00
-
09:23
-
08:40
-
08:00
-
07:12
-
06:19
- 14 октября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:52
-
17:30
-
17:00
-
16:36
-
16:00
-
15:24
-
15:15
-
15:00
-
14:36
-
14:00
-
13:49
-
13:00
-
12:45
-
12:00
-
11:34
-
11:30