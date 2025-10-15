Первая СРО предложила заменить налог с оборота ставок на налог с GGR

Первая саморегулируемая организация букмекеров направила обращения в администрацию Президента РФ, правительство, Государственную Думу и Министерство спорта с просьбой пересмотреть положения нового законопроекта, касающегося налогообложения букмекерской деятельности.

В письме говорится, что законопроект ошибочно трактует «доход» как всю выручку от принятых ставок, тогда как фактически доходом является разница между суммой принятых ставок и выплаченными выигрышами.

«Выручка — это не доход, ведь из неё выплачиваются выигрыши. Доход — это экономическая выгода, и именно она должна облагаться налогом. «Именно так трактует определение сам Налоговый кодекс», — разъяснил исполнительный директор Первой СРО Букмекеров Олег Давыдов.

По данным Первой СРО, расчёты, основанные на бухгалтерской отчетности букмекеров за 2024 год, показывают, что чистая прибыль отрасли за вычетом обязательных платежей и маркетинговых расходов составляет в среднем 5% от суммы принятых ставок.

Увеличение целевых отчислений на спорт к 2028 году до 2,5% приведет к снижению чистой прибыли на 0,5%, что в совокупности с введением налога с выручки в размере 5% автоматически делает букмекерский бизнес убыточным, говорится в обращении.

Первая СРО призвала скорректировать законопроект, приведя его в соответствие с положениями Налогового кодекса, то есть облагать налогом реальный доход, а не общую сумму принятых ставок.

«Важно сохранить баланс, обеспечить учёт интересов государства, но при этом не допустить потери легальной отрасли. Только в этом случае можно рассчитывать на планомерное развитие рынка, обеспечивающее ежегодный рост целевых отчислений. Предложенное рынком решение как раз обеспечивает такой баланс. Расчёты показывают, что при переходе на исчисление налога с реального дохода, с разницы между принятыми ставками и выигрышами, бюджет получит сопоставимые с запланированными суммы налоговых поступлений. При этом система поддержки спорта за счёт целевых отчислений и спонсорства продолжит работать и выполнять свою прямую функцию», — заключила президент Первой СРО Букмекеров Ольга Журавская.