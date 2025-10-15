Скидки
Правительство поддержало законопроект о штрафах за скрытую рекламу онлайн-казино

Правительство РФ поддержало законопроект, который вводит ответственность за скрытую рекламу азартных игр. Отзыв опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента. При этом в документе подчеркнули, что одобрение будет действовать при условии доработки.

В законопроекте необходимо уточнить, какие действия считаются нарушением, закрепить соответствующие нормы в профильных законах, исключить Роскомнадзор из числа органов, уполномоченных составлять протоколы, обосновать размеры штрафов, а также устранить техническую ошибку.

Документ разработала группа депутатов «Единой России». Законопроект предлагает установить штрафы до 500 тыс. рублей для граждан и должностных лиц, а также до 7 млн рублей для компаний за рекламу онлайн-казино.

За повторное нарушение в случае принятия будут на три месяца приостанавливать работу организации, а аккаунты блогеров блокировать.

