«Торпедо» — «Велес»: назван самый вероятный счёт

16 октября 2025 года пройдёт матч 1/16 финала Пути регионов Кубка России, в котором сыграют «Торпедо» и «Велес». Встреча состоится на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 17:30 мск.

Поставить на победу «Торпедо» можно с коэффициентом 1.56. Шансы «Велеса» оценили в 6.10. Ничья после основного времени идёт с коэффициентом 3.90.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.87, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.83. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.93.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу автозаводцев за 6.00. Следом идёт ничья 1:1 за 7.00, а также победа «Торпедо» со счётом 2:0 (7.50).

