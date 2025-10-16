Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Металлург» — «Салават Юлаев»: стал известен фаворит матча в Магнитогорске

16 октября «Металлург» примет уфимский «Салават Юлаев» в матче КХЛ на «Арене-Металлург» в Магнитогорске. Стартовое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.40, что приблизительно составляет 70% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 5.00, а победа «Салавата Юлаева» по итогам трёх периодов оценивается в 5.60.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 5 шайб доступен с коэффициентом 2.28, а тотал больше 5 шайб — с коэффициентом 1.59.

Если каждая команда забросит минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.75. Победа хозяев с форой минимум в два гола выглядит вероятно — коэффициент 1.80.