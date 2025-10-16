Скидки
«Металлург» — «Салават Юлаев»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Металлург» — «Салават Юлаев».

Ставка: «Металлург» победит с форой (-1.5) за 1.80.

У магнитогорцев играют важную роль связка лидеров в первом звене и точность передач из обороны в атаку. Именно это должно сломать структуру соперника. Уфимскому клубу важно, чтобы тащил вратарь, а первое звено не «садилось» в долгие смены. Чего опасаться хозяевам? Быстрых ответов уфимцев, когда после потери идёт пас в свободное место за спину защитникам.

Кроме того, будет крайне важно для подопечных Андрея Разина не фолить у синей и не оставлять дальний бросок без помех. Да и вообще стоит уделить внимание игре в меньшинстве. Последний матч с «Авангардом» они проиграли — 1:4. При этом дважды пропустили в формате «4 на 5». Выводы наверняка будут сделаны. Если получится выдержать спокойно первые 10-12 минут, дальше контроль будет у них.

Прогнозируем, что «Металлург» одержит очередную победу. Особенно после домашней осечки с «Авангардом», который теперь приблизился в таблице. «Магнитка» сильнее, лучше держит темп и обладает качеством в обеих зонах. А вот «Салавату» сейчас трудно вывозить длинную оборону. Особенно на выезде. Ждём победу «Металлурга» с перевесом минимум в две шайбы.

