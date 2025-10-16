Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Шанхайские Драконы» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ

«Шанхайские Драконы» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Динамо».

Ставка: ничья за 4.20.

Материалы по теме
«Торпедо» — «Велес». Теперь без Парфёнова
«Торпедо» — «Велес». Теперь без Парфёнова

«Шанхайские Драконы» снова принимают московское «Динамо» — вторая встреча за двое суток на «СКА-Арене». Команда Жерара Галлана держится высоко на Западе и обыграла москвичей со счётом 3:2, хотя у гостей мотивации было достаточно. А теперь ещё больше. По тренерам и заявкам всё актуально: серьёзных новых потерь среди ключевых не заявлено.

У хозяев работает скорость в переходах из обороны в атаку и большинство. В прошлой игре они реализовали «5 на 4», спецбригады агрессивно бросают с трафиком. Гости сильнее в позиционных атаках и на вбрасываниях, так как структура Кудашова стабильна. Подъяпольский набирает тонус после восстановления, а креатив добавляет Гусев. И всё же с приходом Галлана пекинский клуб приятно реинкарнировал.

Ждём плотный матч без лишнего риска. Короткий интервал между играми тянет сценарий к «низовому». «Динамо» способно взять реванш, поскольку поправит дисциплину в меньшинстве и ещё прибавит на вбрасываниях, а глубина скамейки поможет в концовке. И всё же недооценивать обновившихся «Драконов» не стоит. Прогнозируем ничью в основное время.

Материалы по теме
Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!
Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android