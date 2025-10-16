«Шанхайские Драконы» — «Динамо»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на игру КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Динамо».

Ставка: ничья за 4.20.

«Шанхайские Драконы» снова принимают московское «Динамо» — вторая встреча за двое суток на «СКА-Арене». Команда Жерара Галлана держится высоко на Западе и обыграла москвичей со счётом 3:2, хотя у гостей мотивации было достаточно. А теперь ещё больше. По тренерам и заявкам всё актуально: серьёзных новых потерь среди ключевых не заявлено.

У хозяев работает скорость в переходах из обороны в атаку и большинство. В прошлой игре они реализовали «5 на 4», спецбригады агрессивно бросают с трафиком. Гости сильнее в позиционных атаках и на вбрасываниях, так как структура Кудашова стабильна. Подъяпольский набирает тонус после восстановления, а креатив добавляет Гусев. И всё же с приходом Галлана пекинский клуб приятно реинкарнировал.

Ждём плотный матч без лишнего риска. Короткий интервал между играми тянет сценарий к «низовому». «Динамо» способно взять реванш, поскольку поправит дисциплину в меньшинстве и ещё прибавит на вбрасываниях, а глубина скамейки поможет в концовке. И всё же недооценивать обновившихся «Драконов» не стоит. Прогнозируем ничью в основное время.