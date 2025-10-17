Скидки
«ПСЖ» — «Страсбург»: букмекеры оценили шансы команд

«ПСЖ» — «Страсбур»: букмекеры оценили шансы команд
17 октября 2025 года в матче 8-го тура французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Страсбург». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Парижа. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.37, а шансы «Страсбурга» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу парижского клуба за 7.50.

