«Унион» — «Боруссия» М: определён фаворит матча Бундеслиги

Комментарии

17 октября 2025 года в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги сыграют «Унион» Берлин и «Боруссия» Мёнхенгладбах. Встреча состоится на стадионе «Ан дер Альтен Фёрстерай» в Берлине. Начало — в 21:30 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Берлина. Поставить на победу «Униона» можно с коэффициентом 2.25, а шансы «Боруссии» оценили в 3.25. Ничья идёт с коэффициентом 3.50.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.00.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.65. Гол в каждом тайме доступен за 1.68.

