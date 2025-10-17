Скидки
«Унион» — «Боруссия» М: прогноз на матч чемпионата Германии

«Унион» — «Боруссия» М: прогноз на матч чемпионата Германии
Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Унион» — «Боруссия» М.

Ставка: тотал больше 2.5 гола за 1.80.

Не лучшим образом «Унион» стартовал в новом сезоне Бундеслиги: всего три очка отделяют от зоны понижения. Он одержал всего две победы, но в матчах с командами из верхней части таблицы — «Штутгартом» (2:1) и «Айнтрахтом» (4:3). Может быть, не всё так плохо, просто нужно больше времени на раскачку.

Руководство «Боруссии» из Мёнхенгладбаха наверняка тысячу раз пожалело, что не уволило Херардо Сеоане после ужасного завершения прошлого сезона. Семиматчевая безвыигрышная серия перенеслась на новый розыгрыш Бундеслиги и продлилась ещё на шесть игр. Причём швейцарца уволили три тура назад, а она продолжается. Временно командой руководит Эуген Полански.

Оба клуба не так давно провели очень результативные матчи, после чего не могут забить. Но в немецком чемпионате невозможно долго оставаться без голов. Учитывая большое количество недостатков в обороне обоих клубов, их атаку может прорвать в очной встрече. На это и делаем расчёт, предлагая поставить на тотал больше 2.5 мяча. А вот выбрать победителя невозможно. Силы примерно равны, плюс есть мотивация прервать неудачную серию.

