«Овьедо» — «Эспаньол»: назван фаворит матча чемпионата Испании

17 октября в матче 9-го тура испанской Примеры сыграют «Овьедо» и «Эспаньол». Встреча состоится на стадионе «Нуэво Карлос Тартьере» в Овьедо. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Барселоны. Поставить на победу «Эспаньола» можно с коэффициентом 2.45, при этом шансы «Овьедо» оценили в 3.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.62.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 за 6.50.