«Овьедо» — «Эспаньол»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру Ла Лиги «Овьедо» — «Эспаньол».

Ставка: ничья за 3.20.

«Овьедо» с трудом адаптируется к Примере. Держится рядом с зоной вылета. Из-за преимущества по дополнительным показателям может выбираться оттуда, но есть проблемы. Главная — очень плохая реализация. Всего четыре забитых мяча в восьми встречах. Худший показатель в лиге. Тренера уже поменяли.

Клуб из Барселоны не может выиграть последние четыре встречи. За это время он уступил «Реалу» (0:2) и «Бетису» (1:2), а вничью сыграл с «Валенсией» (2:2) и «Жироной» (0:0). В трёх из четырёх встреч пропускал по два гола, что характеризуется проблемами в обороне. Нули во встрече с «Жироной» ни о чём не говорят, потому что та за восемь туров забила всего пять мячей.

33-летний Пере Милья — лидер всех атак «Эспаньола». Последнее время его подводит дисциплина, но на поле он отдаёт все силы. Забил три гола в шести играх. Хавьер Пуадо — очень важный механизм в развитии атак. Он мог сравнять счёт в добавленное время с «Бетисом», но не реализовал пенальти, а после получил травму на тренировке.

Отсутствие одного ключевого футболиста в такой команде — это большая потеря в качестве игры. Пока у клуба из Барселоны спад, «Овьедо» нужно пользоваться моментом. Высока вероятность ничейного результата, и мы этого будем ждать. У хозяев ужасная реализация, такая же, как у «Жироны», с которой «Эспаньол» сыграл 0:0. Ждём похожего сценария.

