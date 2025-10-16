«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз Алексея Гасилина на матч КХЛ

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» за 1.97.
«Ак Барс» подходит к матчу в отличном ритме. Команда выиграла пять последних матчей, в том числе и два последних выезда — у ЦСКА (3:2) и «Салавата» (4:1). Команда играет стабильно и уверенно дожимает соперников.
«Сибирь» же чередует удачные и слабые игры. Да, были добыты две победы в матчах с «Нефтехимиком» (3:2) и «Барысом» (4:3), но до этого команда проиграла «Ладе» (2:4). Пока что стабильности у коллектива явно нет. Личные встречи тоже на стороне казанцев. Так что явный фаворит для меня в этой паре — «Ак Барс», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».