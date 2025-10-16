«Сибирь» — «Ак Барс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Новосибирске

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.90.

«Первая встреча команд в новом сезоне чемпионата КХЛ. В прошлом сезоне они встречались четыре раза, и по очкам победу одержала «Сибирь» — 5:4. Первые две игры, прошедшие в Казани, остались за «Сибирью» (6:3 и 1:0), а оба матча в Новосибирске за «Ак Барсом» (6:3 и 3:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 октября 2025, четверг. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Ак Барс Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

В этом сезоне команды на разных полюсах. «Ак Барс» после невнятного отрезка на старте чемпионата поправил свои дела и в последних девяти матчах одержал аж восемь побед. В то время как «Сибирь» начала чемпионат даже получше, чем «Ак Барс», как минимум, в первых пяти матчах, а затем последовало четыре поражения в пяти матчах и, как итог, отставка главного тренера Вадима Епанчинцева. На вакантное место пришёл Вячеслав Буцаев, и под его руководством «Сибирь» одержала уже три победы в четырёх матчах. Правда, все победы исключительно в серии послематчевых бросков. Вообще, новосибирцы уникальны по этому показателю: 6 серий — 6 побед.

Казанцы, в свою очередь, имеют действующую победную серию в количестве пяти матчей с общим счётом 19:8. Команда Анвара Гатиятулина играет рационально: где-то активно, а где-то осмотрительно. С приходом в тренерский штаб Константина Шафранова, который сосредоточился на работе по реализации численного большинства, в гору пошли дела и по его реализации. Были претензии к вратарям, но и Билялов, и Бердин в последних матчах выглядели надёжно.

Чего я жду от этого матча? Казанцы видятся фаворитами этой встречи. собственно, букмекеры считают так же, и трудно с ними не согласиться. По всем предматчевым раскладам «Ак Барс» кажется сильнее. Не вижу смысла изобретать велосипед. Верю в победу гостей», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».