«Шанхайские Драконы» — «Динамо» М: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ 16 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Динамо» М.

Ставка: победа «Динамо» с форой (0) за 1.79.

«В ходе регулярного чемпионата довольно трудно делать прогнозы на спаренные матчи, очень сложно угадать, как повлияет опыт первой игры, в каком состоянии окажутся команды в рамках такого цикла. «Шанхаю» в этом смысле должно быть легче, так как они уже имеют подобный опыт в своих предыдущих двух матчах с минским «Динамо», которые, к слову, остались за командой Жерара Галлана благодаря великолепным концовкам матчей, в которых и удавалось получить преимущество.

Собственно, благодаря этим победам «Шанхайские Драконы» поднялись на первое место в Западной конференции. Удивительный результат спустя почти полтора месяца регулярного чемпионата. И ведь никто (из тех, кто регулярно смотрит хоккей) не может сказать, что «драконам» просто повезло. Это совсем не так. Команда играет рационально, она впитывает требования своего главного тренера и воспроизводит эти задачи на льду, побеждая по-разному. Где-то благодаря большинству, где-то благодаря исполнительскому мастерству отдельно взятых игроков. В обороне тоже все максимально надёжно, даже довольно средние по меркам КХЛ вратари Рыбар и Кареев выглядят превосходно, действительно подтаскивая команду в нужных моментах.

Московское «Динамо» не лучшим образом начало сезон, но об этом сейчас уже никто не вспоминает. До поражения в прошлом матче бело-голубые одержали семь побед в восьми матчах и набрали 14 из возможных 16 очков. При этом продолжаю настаивать, что даже несмотря на эту внушительную серию, команда Алексея Кудашова далека от хоккея, который может демонстрировать этот состав. По крайней мере, мне так кажется. Думаю, в атаке команда точно может действовать сильнее. «Динамо» играет в классической манере, добиваясь результата благодаря правильным решениям и рациональному хоккею. В прошлой игре всё могло качнуться и в другую сторону, но лучшее начало встречи обеспечило победу хозяевам.

Чего жду от этого матча? Как минимум, что «Динамо» не будет уступать 0:2 после первых 20 минут. Всё-таки отыгрываться у такого «Шанхая» довольно трудно. Уверен, Алексей Кудашов обратит внимание своей команды на эти детали. Не исключаю, что голов снова будет немного (как было в прошлой раз, когда ставил на ТМ 5.5). Склоняюсь к тому, что работа над ошибками со стороны «Динамо» позволит им не проиграть в основное время. А, возможно, вообще получится выиграть», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».