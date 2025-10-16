Скидки
«Факел» — «Урал»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Кубка России «Факел» — «Урал».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.35.

«После трех сезонов в элите нашего футбола «Факел» вылетел в Первую лигу. Игорь Шалимов остался, руководство пересобрало состав, и воронежцы уверенно стартовали. Шесть побед подряд и уверенное первое место, а дальше наступил спад. Всего две победы в шести матчах, одна из которых в серии пенальти в рамках Кубка России, а затем 0:0 с аутсайдером «Чайкой». Шалимова увольняют, а вместо него возвращают Олега Василенко. Два матча — две победы, «Факел» вновь на первой строчке.

«Урал» второй сезон подряд проводит в Первой лиге, а прошлый екатеринбуржцы завершили в зоне стыковых матчей, но не смогли пройти «Ахмат». На сей раз задача всё та же — вернуться в элиту российского футбола. Летом «Урал» возглавил многолетний помощник Станислава Черчесова Мирослав Ромащенко, и поначалу всё шло неплохо, лишь одна осечка в 12 матчах, да и та из-за прямого гола с углового в игре с «Торпедо». Но две последние игры вышли неудачными. Домашнее поражение от хабаровчан ещё понять как-то можно, а вот 1:5 от «КАМАЗа» — сложно.

«Факел» при Василенко забил в обоих матчах, «Урал», даже несмотря на поражения, тоже не уходил с поля без голов в ворота соперников. Конечно, тут игра в рамках Кубка России, а значит, цена каждого гола возрастает, но и ротацию никто не отменял. Будут игроки, желающие себя проявить», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

