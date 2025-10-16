«Айлендерс» — «Эдмонтон»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Эдмонтон».
Ставка: ТБ 6 за 1.93.
«Айлендерс» очень плохо начали сезон. И дело не только в трёх поражениях подряд, но и в том, что команда очень много пропускает. В каждой из трёх встреч «островитянам» забрасывали минимум четыре шайбы. При относительно неплохой атаке команды Патрика Руа нет ничего удивительного, что в каждой игре «Айлендерс» в новом сезоне пробивался верховой тотал.
«Эдмонтон» пока страдает от слабой реализации. Опыт прошлых сезонов показывает, что «Ойлерз» легко преодолевают эту проблему. Например, в матче с «Ванкувером» (3:1) «Ойлерз» создали больше 6 xG, но смогли реализовать лишь половину моментов.
Моя ставка: ТБ (6) с коэффициентом 1.93», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».
- 16 октября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:14
-
14:04
-
14:00
-
13:13
-
13:00
-
12:06
-
12:00
-
11:17
-
11:00
-
10:54
-
10:00
-
08:40
-
08:00
-
07:11
- 15 октября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:33
-
15:00
-
14:00
-
13:49
-
13:00
-
12:12
-
12:00
-
11:00
-
10:52
-
10:00
-
09:23
-
08:40