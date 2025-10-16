«Айлендерс» — «Эдмонтон»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Эдмонтон».

Ставка: ТБ 6 за 1.93.

«Айлендерс» очень плохо начали сезон. И дело не только в трёх поражениях подряд, но и в том, что команда очень много пропускает. В каждой из трёх встреч «островитянам» забрасывали минимум четыре шайбы. При относительно неплохой атаке команды Патрика Руа нет ничего удивительного, что в каждой игре «Айлендерс» в новом сезоне пробивался верховой тотал.

«Эдмонтон» пока страдает от слабой реализации. Опыт прошлых сезонов показывает, что «Ойлерз» легко преодолевают эту проблему. Например, в матче с «Ванкувером» (3:1) «Ойлерз» создали больше 6 xG, но смогли реализовать лишь половину моментов.

Моя ставка: ТБ (6) с коэффициентом 1.93», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».