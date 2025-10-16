«Торонто» — «Рейнджерс»: прогноз Николая Чегорского на игру регулярного чемпионата НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Торонто» — «Рейнджерс».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.73.

«Рейнджерс» испытывают чудовищные проблемы в атаке в начале регулярного чемпионата. Команда Майка Салливана установила антирекорд лиги среди действующих клубов по безголевой серии в домашних матчах на старте сезона. «Рейнджерс» не смогли забросить ни одной шайбы в трёх первых встречах на «Мэдисон Сквер Гарден». До абсолютного антирекорда НХЛ осталось меньше восьми минут.

При этом в гостях «Рейнджерс» показали отличное взаимодействие в атакующих линиях и разгромили «Питтсбург» (6:1) и знатно покуражились над «Баффало» (4:0).

«Торонто» — тот соперник, с которым можно выбраться из безголевого кризиса. «Мэйпл Лифс» провели в новом сезоне четыре игры и лишь раз в них не пробивался тотал больше 6.5.

Моя ставка: тотал больше 5.5 с коэффициентом 1.73», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».