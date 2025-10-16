Скидки
Законопроект о штрафах за приём ставок при самозапрете одобрили в первом чтении

Законопроект о штрафах за приём ставок при самозапрете одобрили в первом чтении
Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который вводит административную ответственность для организаторов азартных игр за приём ставок у граждан, установивших самозапрет.

Документ предусматривает штрафы от 10 000 до 30 000 рублей для должностных лиц, от 50 000 до 100 000 рублей — для юридических лиц за приём ставок у лиц, которые установили самоисключение на азартные игры.

Такие же санкции предусмотрены за нарушения порядка приёма и передачи заявлений о включении или исключении из перечня самозапрета.

Законопроект должен быть принят одновременно с законопроектом о самозапрете.

