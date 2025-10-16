Скидки
Эксперты назвали шансы Кононова снова вывести «Торпедо» в РПЛ

Эксперты назвали шансы Кононова снова вывести «Торпедо» в РПЛ
В московском «Торпедо» снова перестановки. В клубе в очередной раз сменилось руководство, а главный тренер Дмитрий Парфёнов покинул свой пост спустя всего 32 дня после назначения. А новым старым наставником стал Олег Кононов, который начинал сезон с командой.

В прошлом сезоне Кононов вывел «Торпедо» в РПЛ, откуда клуб исключили из-за влияния на судей. Сейчас же чёрно-белые идут на последнем месте в Первой лиге, набрав 10 очков в 14 матчах. Однако букмекеры принимают ставки на то, что торпедовцы напрямую выйдут в элиту по итогам сезона.

Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 200.00. Прямую путёвку в РПЛ дают первое-второе места. Сейчас вторым идёт костромской «Спартак», у него на 19 очков больше, чем у «Торпедо».

