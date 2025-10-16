Скидки
«ПСЖ» — «Страсбург»: дата матча Лиги 1, кто фаворит

«ПСЖ» — «Страсбург»: дата матча Лиги 1, кто фаворит
17 октября 2025 года в матче 8-го тура французской Лиги 1 сыграют «ПСЖ» и «Страсбург». Встреча состоится на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Начало — в 21:45 мск.

Франция — Лига 1 . 8-й тур
17 октября 2025, пятница. 21:45 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Страсбург
Страсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение парижанам. Поставить на победу «ПСЖ» можно с коэффициентом 1.30, а шансы «Страсбурга» оценили в 9.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.80.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.65. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу парижан за 7.50.

«ПСЖ» постарается удержаться на первом месте в Лиге 1 после 8-го тура. Команда опережает «Марсель», «Страсбург» и «Лион» лишь на одно очко. Одного из преследователей можно убрать уже в предстоящей встрече. Настрой у обеих команд должен быть запредельным.

В Лиге чемпионов парижане играют куда убедительнее, чем в чемпионате Франции. В последних пяти официальных матчах они выиграли в еврокубках у «Аталанты» (5:0) и «Барселоны» (2:1), а в Лиге 1 уступили «Марселю» (0:1), сыграли вничью с «Лиллем» (1:1) и победили скромный «Осер» (2:0).

«ПСЖ» — «Страсбург». Сюрприз для чемпиона
«ПСЖ» — «Страсбург». Сюрприз для чемпиона
