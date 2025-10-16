Ренье де Риддер — Брендан Аллен: прогнозы и ставки на главный бой UFC Fight Night 262

В ночь с 18 на 19 октября в Ванкувере, Канада, пройдёт вечер единоборств UFC Fight Night 262. Главным событием турнира станет бой в среднем весе, в котором Ренье де Риддер встретится с Бренданом Алленом. Начало боя запланировано на 5:00 мск.

Аналитики считают фаворитом де Риддера, на его победу можно поставить с коэффициентом 1.43. Шансы Аллена оценили в 2.93. Ничья маловероятна, заключить пари на этот исход можно за 58.00.

Поставить на ТБ 3.5 раунда можно за 1.87. С таким же коэффициентом доступно пари на ТМ 3.5 раунда.

Этот бой организовали в последний момент. Изначально де Риддер должен был встретиться с Энтони Эрнандесом. Но того подвело здоровье — травма. На замену согласился выйти Аллен.