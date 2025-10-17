«Торпедо» — ЦСКА: стал известен фаворит матча КХЛ

«Торпедо» и ЦСКА встретятся 17 октября в Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата КХЛ Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.98, что приблизительно составляет 50% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 4.20, а победа «Торпедо» по итогам трёх периодов оценивается в 3.20.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 5 шайб доступен с коэффициентом 1.95, а тотал больше 5 шайб — с коэффициентом 1.80.

Если каждая команда забросит минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.73. Реализованный буллит в основное время представлен за 11.00.