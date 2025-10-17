Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Торпедо» — ЦСКА: стал известен фаворит матча КХЛ

«Торпедо» — ЦСКА: стал известен фаворит матча КХЛ
Комментарии

«Торпедо» и ЦСКА встретятся 17 октября в Нижнем Новгороде в матче регулярного чемпионата КХЛ Стартовое вбрасывание — в 19:00 мск.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Страсбург». Сюрприз для чемпиона
«ПСЖ» — «Страсбург». Сюрприз для чемпиона

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу ЦСКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.98, что приблизительно составляет 50% вероятности.

Ничья и овертайм идут за 4.20, а победа «Торпедо» по итогам трёх периодов оценивается в 3.20.

Вместе с тем аналитики ждут результативный хоккей. Тотал меньше 5 шайб доступен с коэффициентом 1.95, а тотал больше 5 шайб — с коэффициентом 1.80.

Если каждая команда забросит минимум по две шайбы, сыграет коэффициент 1.73. Реализованный буллит в основное время представлен за 11.00.

Материалы по теме
Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!
Ренье де Риддер — Брендан Аллен. Пять побед за год — хороший результат!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android